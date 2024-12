Praktyczny prezent na święta – sprzęty AGD, które przydadzą się w każdym domu

To idealny zestaw do strzyżenia włosów, zarostu, ale też i każdej innej części ciała, która według nas tego wymaga. W pudełku znajdziemy wykonany ze stali nierdzewnej trymer z gumowym uchwytem, golarkę do ciała z nasadką ochronną, trymer do włosów w nosie i uszach, 2 nasadki do ciała (3 i 5 mm), trzy regulowane nasadki do włosów (3-7 mm, 9-13 mm, 16-20 mm), golarkę OneBlade z ostrzem, 2 nasadki do zarostu (1 i 2 mm), regulowaną nasadkę do precyzyjnego przycinania (od 1 do 3 mm), grzebień do brwi, etui oraz kabel ładujący. Razem nasadki i wszystkie elementy dają 27 ustawień długości od 0,2 mm do 20 mm. Jest tu wszystko, co może się przydać w kwestii zarostu i włosów. Takie sprzęty zawsze się sprawdzają.