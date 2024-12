Nowa animacja Secret Level to dla graczy jak spełnienie marzeń. Już można oglądać

Jestem pod dużym wrażeniem tego, jak spójna jest animacja z uniwersum samej gry. Ten sam styl wyrzutni startowej, te same bronie co w grach wideo, te same ataki. Rewelacja, fani powinni być naprawdę zadowoleni. No i główny bohater! Keanu Reeves wcielający się w pilota wielkiej maszyny bojowej wypadł rewelacyjnie. Ten aktor powinien pojawiać się w grach wideo tak często, jak to tylko możliwe.