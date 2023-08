Armored Core 6: wraca magia PS2, ale oczekiwania były większe - recenzja

Jest jednak łatwiej względem Soulsów. Odczuwalnie łatwiej. Tylko jeden boss w Armored Core 6 sprawił, że podchodziłem do walki kilkanaście razy. Cała reszta padała po kilku próbach bądź przy pierwszej konfrontacji. Plus minus 1/3 bossów zamieniłem na żyletki już za pierwszym podejściem. Zapamiętajcie jednak imię jednego przeciwnika: BALTEUS. Przeklinam go i całą jego rodzinę. Jeśli poradzicie sobie z tym draniem, to poradzicie sobie ze wszystkim co rzuca w w as gra.