Path of Exile 2 kontra Diablo 4: 5 różnic, przez które nie odrywam się od „pogromcy Diablo”

W Path of Exile 2, podobnie jak w Diablo 4, wybieramy klasy postaci. Są bardzo zróżnicowane, opierają się o inne atrybuty, ale wybór jednej nie zamyka drogi do czerpania garściami z drugiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wojownik pożyczył sobie zaklęcie od czarodziejki, o ile posiada odpowiednio wysoką inteligencję. Część umiejętności jest powiązana z konkretnym typem broni, ale w Path of Exile 2 nikt nikomu nie broni, by wiedźma dzierżyła młot albo topór, o ile wystarczy jej siły do uniesienia tych broni.