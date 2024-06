Recenzja Elden Ring: Shadow of the Erdtree - to nie DLC, to pełna gra!

Właściwie trudno mi znaleźć fundamentalną wadę Shadow of the Erdtree. Producenci DLC biorą to co najlepsze z Elden Ringa, a następnie kondensują to oraz jeszcze bardziej dopieszczają. Chyba tylko paleta początkowych bossów mogłaby być nieco bardziej okazała. Napotykanym przeciwnikom bliżej bowiem do mini-bossów z Dark Souls niż takich ikon świata Elden Ring jak Malenia, Margit czy Radahn. Dopiero później robi się ciekawiej.