Nintendo Switch 2 po pokazie – kupuję w ciemno, z 3 powodów

Fakt, że na Nintendo Switchu 2 odpalę cyfrową kopię The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, kupioną dla pierwszego Switcha, to w ekosystemie Wielkiego N ewenement. Z perspektywy posiadacza Xboksa lub PS5 jest to standard, ale fani Wielkiego N dopiero teraz, pierwszy raz, mają sposobność zaoszczędzić sporą kasę.