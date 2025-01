Pad do Nintendo Switch 2 z ukrytą funkcją. Gry strategiczne bez łamania palców?

Producenci gier strategicznych stają na rzęsach, aby oferować znośne sterowanie kontrolerem w konsolowych portach. Wielu odnosi na tym polu sukcesy, co by wskazać serię Civilization czy najnowsze Crusader Kings 3. Jednak nawet najlepszy system sterowania padem w strategii nie umywa się do klasycznego duetu myszka plus klawiatura. Z tego powodu alternatywa w postaci Joy-Cona z sensorem optycznym byłaby jak najbardziej mile widziana.