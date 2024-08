Zaplanuj urlop od pracy, rodziny i życia. Jest data premiery Sid Meier's Civilization VII

Gra w standardowej edycji ma kosztować 70 dol. (na Switchu 60 dol.). Wersja Deluxe to wydatek 100 dol. na konsolach i 90 dol. na Switcha. Nie wiemy co jeszcze będzie zawierać owa wersja, ale poprzednie edycje Cywilizacji zapewniały w pakiecie Deluxe dostęp bez dalszych opłat do przyszłych rozszerzeń. To będzie piękna wiosna - za którą z góry musimy przeprosić naszych bliskich. Będziemy nieco mniej obecni w realnym świecie…