Age of Empires trafia na telefony. Nie będzie "mobilnego kasyna"

Wygląda na to, że bieżący rok będzie jednym z najjaśniejszych dla fanów serii Age of Empires. Już za kilka tygodni na platformach Steam i Xbox pojawi się Age of Mythology: Retold, czyli remake jednej z bardziej udanych gier z serii. Gra zadebiutuje 4 września, będzie też już od premiery częścią usługi Game Pass. To jednak nie koniec.