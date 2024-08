Wielki hit Xboxa zmierza na PlayStation 5. Skosztujcie trochę tortu

Niebieska pigułka oznaczała zachowanie pełnej kontroli nad platformą, ale niosła za sobą widmo coraz mniejszego udziału w rynku. Microsoft wziął czerwoną pigułkę i wydał na PlayStation cztery gry - Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves oraz Grounded. To średniaki, czy też jak mówią inni - indyki, ale bardzo dobre (za wyjątkiem Sea of Thieves, bo ta wygląda jak porzucone DLC do Assassin's Creed: Black Flag, ale to szczegół).