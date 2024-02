Starfield i inne hity Xbox na PlayStation. Microsoft zmienia plan

W analizie wyników kwartalnych sygnalizowałem kiepską kondycję Xboksa, mimo dobrej miny Microsoftu do złej gry. Wskazywałem niską sprzedaż konsol Xbox Series. Bolesną o tyle, że notowaną w okresie świątecznym, stanowiącym sprzedażowe żniwa dla takich firm jak Sony czy Nintendo. Na szumne 200 milionów graczy z raportu Microsoftu aż połowa to klienci Activision Blizzard King. Posiadacze XSX|S to mniej niż 30 milionów.