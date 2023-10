Recenzja Forza Motorsport: klub grzecznych kierowców

Kampania, chociaż powtarzalna i bez fabularnej opowieści, jest bardzo długa. To w dużej części zasługa obowiązkowego treningu, składającego się z przynajmniej trzech okrążeń. Przez to każdy wyścig to zabawa na około 15 - 25 minut. Trzeba się z tym liczyć, siadając do Forzy. Jeśli masz do zabicia kwadrans, lepiej odpalić zręcznościowego Horizona. Do Motorportu siada się z namaszczeniem (i najlepiej kierownicą).