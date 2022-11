Mam złą wiadomość: Need for Speed Unbound wymiata

Za to sama ekonomia to mistrzostwo świata. W Need for Speed Unboud większość wyścigów wymaga włożenia wpisowego. Nie ma kasiorki, nie ma jeżdżenia. Z wpisowych rozdawane są później nagrody za miejsca, a wszystko spina się matematycznie. Do tego gracz może zakładać się z poszczególnymi kierowcami o dodatkowe pieniądze, przez co stawka jest wyższa, a rywalizacja jeszcze bardziej osobista. Jest kij, jest marchewka, wszystko ma ręce i nogi. Bardzo dobrze działa to w praktyce i motywuje do kolejnych wyścigów. To nie Forza, gdzie porzucone Lamborghini i Lexusy walają się na każdym parkingu.