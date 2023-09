Polacy podbili Steam grą o drifcie. Wywiad z twórcami "polskiego NFS"

Przeskakując z Need for Speeda do naszej produkcji gracz poczuje, że drift nie jest sztuczny i arcade'owy. Będzie się go musiał nauczyć, spędzając trochę czasu na torach i szkoleniu. Wtedy zrozumie, jak używać hamulca, jak używać gazu, jak operować hamulcem ręcznym. W takim Need for Speed wygrana często jest uwarunkowana od ulepszenia samochodu. My silniej stawiamy na parametry osobowe. Na czynnik ludzki. Dlatego większość naszych deweloperów ma kontakt ze środowiskiem drifterskim.