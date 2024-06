Gry Xbox robią furorę na PS5 i PS4. Widząc te wyniki, Halo na PlayStation to kwestia czasu

Do tego Microsoft nie kryje się z tym, że będzie wydawał na PlayStation także produkcje nowo przejętych podmiotów. Na konsole Sony nadciąga m.in. DOOM The Dark Ages czy Call of Duty Black Ops 6. Tutaj powstaje zasadne pytanie: w takim razie po co komu jeszcze Xbox? To jednak temat na znacznie, znacznie dłuższy tekst.