Ta konsola rozwiązuje dość istotny problem. Chodzi o granie myszką

Zotac Zone ma rozwiązywać ten problem. Piszemy przy tym w trybie przypuszczającym, bowiem póki co to deklaracje producenta, a nie jakiekolwiek bezstronne informacje. Projekt konsoli ma jednak wiele sensu chociażby z uwagi na dużą inspirację budową Steam Decka. To jednak nie oznacza, że Zotac Zone to mało ciekawa kopia. Urządzenie ma całkiem niezły na siebie pomysł.