Pamiętacie, że zaraz PlayStation 5 Pro? To gdzie wasze podniecenie

PlayStation - znana marka konsol do gier należąca do firmy Sony - utrzymuje mocną pozycję na rynku globalnym. W Europie PlayStation ma znaczącą przewagę nad konkurencyjnym Xboxem, z przewagą sprzedaży sięgającą 70-80 proc. w porównaniu do przychodów Xboxa, co pokazują dane już z 2021 r. Od początku 2023 r. dostępność PlayStation 5 znacznie się poprawiła, co jeszcze bardziej umocniło pozycję Sony na rynku konsol do gier.