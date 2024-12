Nintendo Switch 2 na dokładnej grafice. Duży 8-calowy ekran to strzał w dziesiątkę

Uwadze polecam zwłaszcza porównanie Switcha 2 do poprzednika. Widać na nim, że nowa konsola Nintendo będzie odczuwalnie większa, wliczając w to 8-calowy ekran LCD. Dla mnie to bardzo dobra wiadomość. Uwielbiam grać na Lenovo Legion Go właśnie ze względu na duży ekran. Większa przekątna to także okazja na zainstalowanie pojemniejszego akumulatora oraz wydajniejszego układu chłodzenia. Same plusy.