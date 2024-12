I po niespodziance. Etui zdradza kształt konsoli Nintendo Switch 2

Konsola ma wymiary 270 mm x 116 mm x 14 mm, co oznacza, że jest istotnie większa od Nintendo Switch OLED (242 mm x 102 mm x 13,9 mm). To nie tylko oznacza, że akcesoria do poprzedniego modelu nie będą pasować, to przede wszystkim samo urządzenie będzie nieco mniej poręczne i mobilne.