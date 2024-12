Zwiastun Wiedźmina 4 to kopalnia wiedzy o nowej grze. Oto co już wiadomo

Muzykę do zwiastuna Wiedźmina 4 skomponował P.T. Adamczyk, znany z pracy nad Cyberpunkiem 2077. "Stworzył on muzykę w taki sposób, aby jej dynamika była ściśle powiązana z tym, co chcemy, aby publiczność poczuła w danym momencie" - mówi Sebastian Kalemba. W kulminacyjnym momencie walki z potworem słychać narastający chór żeńskich głosów, co symbolizuje przełom i zwycięstwo Ciri. Utwór nosi tytuł "No Gods Only Monsters", co idealnie oddaje klimat zwiastuna i świata gry.