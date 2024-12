„Wiedźmin 4 jest zły bo gra się babom”. Czytam i załamuję ręce, Ciri to świetny wybór

Branża gier – czyli najwspanialszego medium na świecie – nie była na tle wpływy odizolowana. W samym 2024 r. mieliśmy do czynienia z takimi tworami jak Dragon Age: The Veilguard, Dustborn czy Concord, będącymi nie tylko grami, ale i wyrazistymi manifestami społecznymi, w duchu lewicowych wartości. Oczywiście nie każdemu się to podobało, dlatego sprzedażowa porażka tych tytułów jest jak wiatr w żagle wielu komentatorów. Go woke go broke i tak dalej. Trochę racji mają, co pokazuje Concord. Trochę nie, czego dowodzi np. Metaphor ReFantazio.