Twórcy Dragon Age: The Veilguard szkodzą osobom niebinarnym, zabrakło tu kunsztu

Tymczasem świat fantasy w serii Dragon Age jest stylizowany na późne średniowiecze, z wybranymi elementami wczesnej rewolucji przemysłowej. To miejsce pełne magii, demonów, duchów, zakonów rycerskich i feudalnego ucisku. Gdy więc Taash ogłasza, że jest niebinarna (niebinarne) i wskazuje na konkretne zaimki, pasuje to do realiów uniwersum jak pięść do nosa. Oczywiście twórcy mają pełną dowolność w kreowaniu swojego fikcyjnego świata. Jednak ja, jako odbiorca, mam pełne prawo napisać, że kompletnie się to nie klei.