Dragon Age: Straż Zasłony musi odpowiadać na te pytania. Fani czekają na to od dekady

Według Corypheusa magowie w Pustce odwiedzili Złote Miasto - domenę uważaną za siedzibę Stwórcy. Tron zastali jednak pusty. Po Stwórcy nie było śladu. Za to Corypheus uważa, że już wtedy dało się wyczuć tam wpływ Plagi. Czy to oznacza, że sam Stwórca stał się jej ofiarą? Może nigdy nie istniał? No i przede wszystkim: co Plaga powiązana ze starożytnymi smokami robiła w Złotym Mieście? Jeśli Dragon Age: Straż Zasłony nie odpowie na te pytania, maszeruję z widłami na siedzibę BioWare.