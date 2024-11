Recenzja Dragon Age: The Veilguard - fatalne RPG, dobry klon God of War

Do rozmów dochodzi zazwyczaj wtedy, kiedy ciągniemy fabułę do przodu. Możemy wtedy wybrać opcję dialogową ze znakiem zapytania, dopytując kluczowe postaci o elementy świata. Jeżeli jednak wydaje się wam, że wejdziecie do wioski i porozmawiacie sobie z młynarzem albo weźmiecie zadanie od sołtysa - nie, tak oczywiste zdawałyby się elementy cRPG są w Dragon Age: The Veilguard niedostępne, co boli jak cholera. Lubię to uniwersum, ale twórcy nie pozwalają mi się w nim w pełni zanurzyć.