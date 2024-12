Dlaczego Ciri, a nie Geralt? Twórcy Wiedźmina 4 tłumaczą, skąd zmiana głównego bohatera

The Game Awards 2024 przeszły do historii jako jedna z najbardziej ekscytujących edycji gali. Lawina zapowiedzi, zaskakujące zwroty akcji i morze emocji - tak w skrócie można podsumować ten wieczór. Od powrotu legendarnych serii, przez zaskakujące crossovery, aż po zupełnie nowe, intrygujące projekty - The Game Awards 2024 z pewnością dostarczyły niezapomnianych wrażeń.