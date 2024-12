Marvel Rivals to bezczelna zżyna z Overwatcha. Dlatego tak dobrze się gra - recenzja

Marvel Rivals to typowa maszynka do zarabiania pieniędzy. Pozbawiona duszy, za to ubrana w powabne i kolorowe szaty. Gra się przyjemnie, do tego za darmo, a odkrywanie herosów to zabawa na wiele godzin. Tytuł Free2Play to umiarkowanie przyjemna odskocznia od STALKER 2 oraz Indiana Jones i Wielki Krąg. W sam raz na trzy meczyki, po 10 minut każdy.