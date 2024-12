Zwiastun Wiedźmina 4 pokazuje coś kluczowego: CD Projekt to spółka od technologii jutra

Chociaż Unreal Engine to niezwykle popularne narzędzie, zawsze może być lepiej. Zwłaszcza w przypadku piątej generacji silnika. Popatrzcie: Elden Ring, Dragon Age The Veilguard, Metaphor Refantazio, Baldur’s Gate 3, Dragon’s Dogma 2 – większość najgłośniejszych i najlepszych gier cRPG ostatnich miesięcy wyszło na własnych, autorskich silnikach. Tak też było z Cyberpunkiem 2077. Z kolei te cRPG, które korzystają z UE5, nie są dobrymi reklamami silnika, co by wskazać Lords of the Fallen.