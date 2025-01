Elon Musk przyłapany na gorącym uczynku? Dalej robi z siebie błazna

W ubiegłym roku Elon Musk objawił się jako zapalony gracz Diablo IV. Aby utrzymać mit miliardera, któremu wciąż nieobce są przyziemne hobby, najbogatszy człowiek świata tydzień temu przeprowadził transmisję na żywo z rozgrywki Path of Exile 2. Powiedzieć, że stream poszedł źle to jak nic nie powiedzieć.



Choć miliarder jeszcze przed rozpoczęciem transmisji chwalił się niezwykle bogatym kontem i postacią, w której rozwój zainwestowano grube dziesiątki godzin, to gdy przyszło co do czego Musk nieporadnie klikał w interfejs, nie radząc sobie z grą i sprawiając wrażenie, jak gdyby grał w PoE po raz pierwszy. Po nitce do głębka internautom udało się znaleźć dowody potwierdzające, że miliarder wydał całkiem sporą kwotę pieniędzy na opłacenie gracza pochodzenia azjatyckiego, który po prostu grał za niego. A postać, którą grał Musk niespodziewanie umarła tydzień po feralnej transmisji.