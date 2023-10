Elon Musk pokazał światu jak gra w Diablo IV. To ważniejsze niż myślisz

Niemalże dokładnie rok temu - 5 października 2022 roku - Elon Musk opublikował pamiętny Tweet, w którym nazwał zakup Twittera "przyspieszeniem stworzenia aplikacji do wszystkiego". Według ambitnych, powoli wdrażanych planów X (dawny Twitter) ma być nie tylko medium społecznościowym, ale i miejscem do rekrutacji pracowników, platformą do przetwarzania płatności ("Jeżeli wykonane poprawnie, X stanowiłby połowę globalnego systemu finansowego") czy miejscem do zarabiania dla influencerów.



Jak się okazuje, X ma posiadać kolejny moduł, który do serwisu społecznościowego Elona Muska przyciągnie nowych twórców i użytkowników: transmisja gier na żywo.