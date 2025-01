Mit Muska - mesjasza graczy - właśnie upada. Elon kantuje, tego nie da się obronić

W Path of Exile 2, tak samo jak w Diablo, masz dwa podstawowe paski wartości: życie odpowiadające za zdrowie gracza oraz manę, umożliwiającą korzystanie z umiejętności. Podczas walki z bossem mana Elona spadła do zera. W takiej sytuacji każdy gracz korzysta z flaszki many, przywracającej magiczne punkty. To absolutna podstawa podstaw. Coś jak apteczka w Medal of Honor. Obsługa flaszek z życiem i maną to coś, co każdy gracz PoE2 przyswaja w kilka minut od pierwszego uruchomienia gry. Jednak nie genialny, wizjonerski Elon.