Trzeba oddać Elonowi Muskowi: wymiata w Diablo 4. Jest w światowym topie

Nie jestem sympatykiem Elona Muska. Jednak nawet na mnie robi wrażenie, gdy miliarder jednocześnie gra w Diablo 4 i uczestniczy w callu SpaceX. Nie chodzi o jego podzielność uwagi, ale to, co dzieje się na ekranie komputera. Musk absolutnie wymiata, przechodząc aktywność The Pit dla wysokopoziomowych postaci w niesamowicie krótkim czasie. Jego wynik to coś poza zasięgiem większości nerdów takich jak ja. To przykład wysokich manualnych umiejętności oraz analitycznego podejścia.