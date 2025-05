Maszyny uczą się myśleć jak naukowcy. Przyszłość wygląda fascynująco

To, co naprawdę wyróżnia Microsoft Discovery na tle innych narzędzi AI dla naukowców, to połączenie kilku kluczowych cech. Przede wszystkim Microsoft Discovery zostało zaprojektowane jako platforma wysoce rozszerzalna. Umożliwia naukowcom integrację najnowszych innowacji Microsoftu z własnymi modelami, narzędziami i zbiorami danych, a także z rozwiązaniami partnerów i open-source. Jak podkreśla Microsoft: Wierzymy w siłę otwartego ekosystemu, który wykorzystuje mocne strony najnowszych osiągnięć Microsoftu w połączeniu z innymi innowacyjnymi rozwiązaniami klientów i partnerów.