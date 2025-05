Niespodziewane odkrycie w NASA. To nieznane wcześniej organizmy

Co więcej, geny tych bakterii przypominają zestaw narzędzi do przetrwania w kosmosie: naprawa uszkodzonego DNA, usuwanie toksycznych związków, efektywne gospodarowanie energią. To nie są zwykłe bakterie. To mikroorganizmy, które ewoluowały tak, by poradzić sobie z promieniowaniem, brakiem składników odżywczych i środkami dezynfekującymi, które rutynowo zabijają niemal wszystko.