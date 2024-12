Jeżeli powstanie taki organizm, to zagrozi życiu na Ziemi. Naukowcy z dramatycznym apelem

Dodatkowo lustrzana biochemia mogłyby mieć zastosowania w biotechnologii, np. w produkcji leków, które byłyby odporne na enzymy rozkładające w naszym organizmie, w tym leków na raka. ​​Białka lustrzane można by włączać do syntetycznych leków peptydowych lub białkowych. Różnorodne białka lustrzane i RNA można by wytwarzać do zastosowań badawczych. Takie badania już trwają.