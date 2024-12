Jest szansa, że w 2025 r. znajdziemy życie pozaziemskie. "Nigdy nie byliśmy bliżej"

Najprawdopodobniej K2-18b nie jest jednak skalistą, podobną do Ziemi planetą krążącą wokół swojej gwiazdy w strefie nadającej się do zamieszkania. Zamiast tego jest bardziej prawdopodobne, że jest to gigantyczna kula gazu z oceanem wodnym podobnym do Neptuna (choć mniejszym rozmiarem). Oznacza to, że jeśli na K2-18b istnieje życie, może ono występować w formie całkowicie innej niż życie, jakie znamy na Ziemi