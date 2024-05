A jednak istnieją planety podobne do Ziemi. Następny krok - odkrycie życia

W kosmosie roi się od planet. Niektóre z nich są gazowymi gigantami, inne skalistymi planetami podobnymi do Ziemi. Ale czy poza naszym Układem Słonecznym istnieją planety skaliste z atmosferą? Odpowiedź na to pytanie może zbliżyć nas do znalezienia życia pozaziemskiego. To na takich planetach powinna być największa szansa na znalezienie żyjących organizmów.