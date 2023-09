To może być przełom. Teleskop Webba odkrył wodny świat - planetę pokrytą oceanem

Naukowcy uważają, że takie planety mogą być dobrymi kandydatami do poszukiwania życia poza Ziemią. Są one łatwiejsze do zaobserwowania niż mniejsze i skaliste planety, ponieważ mają silniejszy sygnał atmosferyczny. Są one też liczniejsze niż planety podobne do Ziemi. Może więc istnieją całe światy pełne życia, które czekają na odkrycie.