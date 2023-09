Ta podobna do Ziemi planeta jest cała z... żelaza. To nie jedyne zaskoczenie

Tak naprawdę wszystko co aktualnie wiemy na temat tego niezwykłego globu to hipotezy. Niezwykłe właściwości tej planety sprawiają, że jest to obiekt wyraźnie odstający od reszty egzoplanet, a naukowcy lubią zajmować się takimi przypadkami, ponieważ motywuje ich to do głębszych poszukiwań i daje nadzieję na odkrycie nieznanych dotąd zjawisk. Jeśli nasze obecne teorie nie są w stanie wyjaśnić takich kosmicznych osobliwości to znaczy, że wymagają dopracowania.