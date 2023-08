Najmniejsze gwiazdy we Wszechświecie? Niektóre są szokująco małe

Aż trzy czwarte gwiazd w naszej galaktyce Drodze Mlecznej najprawdopodobniej jest czerwonymi karłami. Pomimo ich obfitości nie są one dla nas widoczne gołym okiem, ponieważ są zbyt małe i emitują zbyt słabe światło. Najmniejszy znany nam obiekt klasy czerwonego karła ma rozmiar zaledwie 9 proc. wielkości Słońca. Również masa czerwonych karłów nie jest imponująca. Zazwyczaj wynosi ona mniej więcej od 8 do 6 proc. masy naszej gwiazdy. Czerwone karły z powodu swojej małej masy są gwiazdami, w których panuje niewysokie ciśnienie i nie do chodzi w ich wnętrzu do intensywnej fuzji jądrowej. To z kolei powoduje niską temperaturę wynikiem czego gwiazda jest ciemniejsza.