Odtworzyli warunki z ekstremalnej gwiazdy. Sprawdzili, co tam się dzieje

Gwiazdy neutronowe powstają, gdy masywnej gwieździe kończy się paliwo i zapada się ona na skutek grawitacji. Ten proces prowadzi do tego, że cała, często wielokrotnie większa od Słońca gwiazda, zostaje ściśnięta do rozmiarów mniej więcej Warszawy. Grawitacja ściska podstawowe cząstki tak blisko siebie, jak to tylko fizycznie możliwe, co prowadzi do powstania najgęstszej materii, jaką możemy bezpośrednio zaobserwować. Kostka do gry wykonana z takiej skompresowanej materii miałaby na Ziemi wagę równą Mount Everestowi!