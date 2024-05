Odkryliśmy niesamowitą planetę. To idealny kandydat do poszukiwania życia pozaziemskiego

To nie koniec dobrych wiadomości. Planeta leży w strefie, która nadaje się do zamieszkania, co oznacza, że na jej powierzchni mogą panować znośne warunki, umożliwiające np. istnienie mórz i oceanów. Ten fascynujący obiekt staje się idealnym kandydatem do dalszych badań za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA.