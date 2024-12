Tak wygląda planeta - dziecko. Niezwykłe odkrycie kosmicznego niemowlaka

Planeta IRAS 04125+2902 b ma zaledwie 3 mln lat. W skali kosmicznej to mniej niż mrugnięcie oka – dla porównania nasza Ziemia ma około 4,5 mld lat. To oznacza, że ta planeta jest praktycznie noworodkiem w kosmicznej skali czasu. Dla naukowców jest to okazja do spojrzenia na wczesne etapy formowania się planet.