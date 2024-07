Mamy to! Znaleźliśmy drugą Ziemię

Według obecnych modeli, gdyby LHS 1140 b miał atmosferę podobną do ziemskiej, byłaby to planeta w kształcie kuli śnieżnej z oceanem w kształcie tarczy o średnicy około 4000 km, co odpowiada połowie powierzchni Oceanu Atlantyckiego. Temperatura powierzchni w centrum tego pozaziemskiego oceanu może osiągnąć nawet 20 stopni C.