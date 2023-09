Szukamy śladów życia, ale to błąd. Oto nowy sposób poszukiwania obcych

Jeśli uda nam się znaleźć biosygnatury lub technosygnatury w atmosferze jakiejś egzoplanety, to będzie to przełomowe odkrycie dla nauki i ludzkości. Będzie to dowód na to, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i że istnieją inne formy życia i inteligencji. Będzie to też początek nowej ery eksploracji kosmosu i komunikacji z innymi cywilizacjami.