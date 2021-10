Nie powinniśmy się bać obcych cywilizacji, ale ich braku. Cisza w kosmosie oznacza, że czeka nas zagłada

Według najnowszych badań w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej może aktualnie istnieć zaledwie kilkadziesiąt cywilizacji zdolnych wysyłać informacje w przestrzeń kosmiczną. Jeżeli te kilkadziesiąt cywilizacji rozsianych jest po całej galaktyce, której średnica wynosi 100 000 lat świetlnych, to nawet jeżeli wysłały one w naszą stronę jakiekolwiek informacje, nie miały one jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby do nas dotrzeć. Gdy już do nas dotrą, nie wiadomo, czy na Ziemi będzie miał je kto odebrać.