Obce cywilizacje stworzyły sieć czasoprzestrzennych tuneli. Mogliśmy je nawet widzieć

Tunel czasoprzestrzenny (ang. wormhole) to mówiąc najprościej pewnego rodzaju skrót między dwoma odległymi obszarami Wszechświata pozwalający w efekcie pokonywać pozornie duże odległości w czasie krótszym niż do pokonania tej odległości wymagałoby światło. Nic zatem dziwnego, że tunele tego typu bardzo często pojawiają się w literaturze i filmach z gatunku science-fiction. Choć obiektów tego typu jak dotąd nie zaobserwowano, to ogólna teoria względności opracowana przez Alberta Einsteina nie wyklucza ich istnienia.