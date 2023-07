Twierdzi, że znalazł dowód na istnienie obcych cywilizacji. Na dnie oceanu

Naukowiec dodał, że kulki są twardsze niż wszystkie kosmiczne skały, które widziano wcześniej i zostały skatalogowane przez NASA. Poruszały się z prędkością 60 km/s. Zdaniem badacza to wszystko sugeruje, że może to być statek kosmiczny innej cywilizacji lub jakiś urządzenie. Loeb porównuje sytuację do któregokolwiek ze statków kosmicznych Voyager wystrzelonych przez NASA.