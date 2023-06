Naukowcy na tropie wielkiej tajemnicy. Nasz układ słoneczny może skrywać obcą planetę.

Obłok Oorta to ogromna kolekcja lodowych obiektów, które otaczają nasz układ słoneczny jak gigantyczna bańka. Niektórzy naukowcy uważają, że obłok ta jest źródłem komet, które czasem wpadają do wewnętrznych obszarów naszego układu słonecznego. Jednak ze względu na ogromną odległość i małą jasność obiektów w chmurze Oorta, trudno jest je zaobserwować i zbadać. Dlatego też nie wiemy na pewno, co tam się znajduje. Może to być tylko zbiór małych lodowych obiektów, ale może też być tam coś znacznie większego i ciekawszego.