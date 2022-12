Na niebie pojawił się kosmiczny kamień, który nie powinien istnieć. Znów mamy dziury w wiedzy

Liczne kamery obsługiwane przez naukowców, miłośników astronomii i amatorów fotografii uchwyciły zarówno zdjęcia jak i nagrania meteoru rozświetlającego kanadyjskie niebo. Lot kamienia przez atmosferę był całkiem długi i jakby tego było mało zakończył się fragmentacją, Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że analiza trajektorii lotu i prędkości wskazują dość osobliwe miejsce pochodzenia meteoroidu.



Zwykłe mniejsze i większe meteoroidy pochodzą z wnętrza Układu Słonecznego, najczęściej z Pasa Planetoid rozciągającego się między orbitami Marsa i Jowisza. Wyrzucone wskutek oddziaływań grawitacyjnych to zbliżają się do Słońca, to się od niego oddalają po eliptycznej orbicie. Od czasu do czasu takie obiekty wpadają w ziemską atmosferę, gdzie przez chwilę rozświetlają niebo i albo ścierane są w pył przez tarcie atmosfery, albo docierają do powierzchni, gdzie już jako meteoryty badane są przez astronomów i planetologów.