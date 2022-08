Szesnaście lat temu astronomowie wykopali Plutona ze spisu planet

Paradoksalnie to właśnie w 2006 r., czyli w tym samym roku, w którym doszło do wyrzucenia Plutona ze spisu planet, wystartowała z Ziemi sonda New Horizons, której jedynym i najważniejszym celem był jak najszybszy dolot do Plutona, sfotografowanie go z bliska i - jak to mówili naukowcy - zakończenie pełnego przeglądu planet Układu Słonecznego. To brzmiało naprawdę dobrze, to brzmiało ambitnie.